Adif suspèn els últims trens del dia de la línia Madrid-Barcelona per poder fer el manteniment

Iñaki Berasaluce - Europa Press
Després que els límits de velocitat derivats dels reports dels maquinistes hagin provocat retards fins a la matinada
MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Adif ha sol·licitat a Renfe, Iryo i Ouigo que suspenguin els últims serveis d'alta velocitat de la línia entre Madrid i Barcelona, amb l'objectiu de tenir més temps per dur a terme les tasques de manteniment a la nit.
Fonts de l'empresa pública que gestiona la xarxa ferroviària expliquen que aquesta mesura s'engegarà a partir d'aquest dilluns, 2 de febrer, i únicament en aquest corredor entre Madrid i Barcelona.
Des de l'accident d'Adamuz (Còrdova), els maquinistes dels trens estan reportant moltes més incidències a les vies d'Adif, la qual cosa obliga a imposar reduccions temporals de velocitat per seguretat.
Aquestes restriccions de velocitat estan provocant retards constants a la xarxa, fins al punt que els últims trens de cada dia arriben de matinada, ja dins el tram horari que Adif utilitza per a les tasques de manteniment.
Entre aquests treballs hi ha, precisament, la verificació de les incidències reportades pels maquinistes, per la qual cosa si no dona temps a acabar-la, l'endemà es mantenen les limitacions de velocitat i torna a generar el mateix problema.
En vista d'això, Adif ha demanat que se suprimeixin aquests últims serveis del dia, amb l'objectiu de permetre als equips de manteniment desenvolupar les tasques habituals de conservació de la infraestructura quan no circulin serveis comercials.