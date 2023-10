Adif suprimirà dos passos a nivell a la Canonja (Tarragona)

TARRAGONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha anunciat que suprimirà dos passos a nivell situats a la Canonja (Tarragona) de les línies València-Tarragona i Lleida-Reus-Tarragona, informa en un comunicat aquest divendres.

L'empresa preveu invertir 6,9 milions d'euros en els treballs, que han de contribuir "a la permeabilitat de la xarxa a l'entorn" i a millorar les condicions de seguretat.

Tots dos passos a nivell seran substituïts per una passarel·la per als vianants i un pas superior per a vehicles i vianants, i els treballs s'han adjudicat a la unió temporal d'empreses (UTE) d'Acsa Obras e Infraestructuras, Acinser Integral i Infraestructuras Trade.