Adif redueix la velocitat a 220 quilòmetres per hora a la línia d'Angrois (la Corunya) pels avisos dels maquinistes

Adif ha limitat temporalment la velocitat màxima a 220 quilòmetres per hora a 28 quilòmetres de la línia Ourense-Santiago, la que va registrar l'accident de l'Alvia a Angrois (la Corunya) fa 13 anys, pels avisos dels maquinistes a causa de l'estat de la via.
En concret, la reducció passa de 300 a 220 quilòmetres per hora, "per defectes de geometria en aparells de dilatació", al tram que va del punt quilomètric 56,2 al 84,2, segons informen a Europa Press fonts coneixedores.
Per la seva banda, fonts d'Adif expliquen que la mesura respon al procediment de seguretat de l'empresa ferroviària, que indica que s'aplica "automàticament" una limitació temporal de velocitat quan hi ha una alerta per vibracions com la que s'ha traslladat en aquesta línia.