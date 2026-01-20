Adif redueix temporalment la velocitat màxima a la línia Madrid-Barcelona

MADRID 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Adif ha decidit reduir temporalment a 160 quilòmetres per hora la velocitat màxima en un tram de la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, arran dels avisos que li han traslladat els maquinistes per la presència de sots en un tram concret.
Fonts de l'empresa pública que gestiona la xarxa ferroviària han detallat a Europa Press que es tracta d'una limitació temporal aquest dimarts. Aquesta nit, l'equip de manteniment revisarà el tram i, si tot està bé, s'aixecarà la restricció.
En concret, les limitacions afecten un tram de 148,1 quilòmetres entre Mejorada del Campo i Alhama de Aragón (Saragossa) en via parell i un túnel a l'altura d'Ariza (Saragossa) al punt quilomètric 187 de la línia de la via imparell, segons fonts pròximes als maquinistes.