Adif reconeix els millors projectes del transport de mercaderies a Espanya en el SIL 2025

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

Adif ha celebrat aquest dimecres la primera edició dels Premis Corredors, que reconeixen les millors pràctiques del transport de mercaderies a Espanya en l'estrena del Saló Internacional de la Logística (SIL) 2025 que té lloc fins divendres al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

En un comunicat, l'entitat explica que el Premi Corredor Mediterrani ha recaigut sobre Seat, per la seva adaptació a l'ample estàndard, i el Premi Corredor Atlàntic sobre el coordinador europeu del corredor atlàntic, Carlo Secchi, que al juny finalitza el seu mandat després d'una dècada al capdavant del projecte.

El president d'Adif, Pedro Marco de la Peña, ha destacat que es tracta d'unes distincions "de la il·lusió", que enalteixen les iniciatives que milloren i contribueixen a la col·laboració amb el sector.

Durant la cita, l'autopista ferroviària entre Madrid i València de Tramesa i Transitalia ha obtingut el Premi Corredors Autopistes Ferroviàries, i VIIA, amb la seva xarxa d'autopistes ferroviàries internacionals, el d'Internacionalització en el Transport.

Altres premiats són Cobasa (transport multimodal), per connectar ferroviàriament el Port de Santander i Castella i Lleó; Medway (transport), pel seu model de contenidor per transportar troncs de fusta per tren; o Repsol (sostenibilitat i medi ambient), per desplegar la seva xarxa de combustible 100% renovable Diesel Nexa.