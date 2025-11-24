Adif posa en servei les noves instal·lacions de l'estació de Fornells de la Selva (Girona)

GIRONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Adif ha posat en servei les noves instal·lacions del baixador ferroviari de Fornells de la Selva (Girona), amb una inversió de gairebé 4 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dilluns.
Les actuacions escomeses, realitzades dins la iniciativa Transformem Rodalies, tenen com a objectiu incrementar les condicions d'accessibilitat i seguretat per als viatgers d'aquest municipi de la comarca del Gironès.
L'estació de Fornells de la Selva està situada a la línia d'ample convencional Barcelona-Figueres-Portbou, per la qual circulen els serveis de les línies R11 i RG1 de Rodalies.
En aquesta mateixa línia, Adif també està executant obres de modernització i remodelació a les estacions de Celrà, Bordils-Juià, Sant Jordi Desvalls, Camallera, Vilajuïga i Colera.
Incloent l'actuació a Fornells de la Selva, la inversió mobilitzada en aquestes 7 estacions s'enfila a 29,3 milions d'euros.