Adif i Port de Barcelona crearan la societat per gestionar el node ferroviari de la província

Es dirà Train Port Barcelona i el Govern central ho veu "clau" en les mercaderies de l'eix mediterrani



BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimecres la creació de la societat mercantil estatal Train Port Barcelona, participada al 50% per Adif i el Port de Barcelona, per gestionar i desenvolupar el node logístic ferroviari de la província de Barcelona.

Segons informa aquest dimecres el Govern central en un comunicat, aquest node és "clau" per impulsar el transport ferroviari de mercaderies en l'eix del mar Mediterrani i la seva àrea d'influència, així com per al transport internacional.

S'actuarà en el complex ferroviari de Can Tunis, la Terminal Intermodal i Logística de La Llagosta, la futura Terminal Intermodal del Port de Barcelona i la Terminal Intermodal d'Autopista Ferroviària.

Les dues parts treballaran de forma coordinada en la planificació i desenvolupament d'aquestes infraestructures, l'optimització de les inversions i una gestió eficient dels recursos per a la consecució de serveis més competitius.

La constitució de Train Port Barcelona estava contemplada en el protocol de col·laboració per impulsar la construcció dels nous accessos sud, viari i ferroviari de l'enclavament portuari, que va ser aconseguit l'octubre de 2020 pel Ministeri de Foment, la Generalitat, Adif, Ports de l'Estat i el Port de Barcelona.

CENTRE DE GESTIÓ FERROPORTUARIA DE BARCELONA

La societat gestionarà i explotarà el Centre de Gestió Ferroportuario de Barcelona (CGFB), on es planifica i coordina la prestació de serveis entre Can Tunis i les terminals ferroviàries del Port de Barcelona, i assumirà també la prestació de serveis de maniobra i operacions de tren.

A més, construirà i explotarà la futura Terminal Intermodal del Port de Barcelona per un termini de 50 anys en règim de concessió de domini públic.

Les instal·lacions representaran una inversió de 22 milions d'euros i comptaran amb una platja de quatre vies, dues grues pòrtic i una zona d'emmagatzematge de contenidors.

TERMINAL DE LA LLAGOSTA

Explotarà la Terminal Intermodal i Logística de La Llagosta en règim d'arrendament per un altre termini de 50 anys, la transformació global dels quals compta amb una inversió de 25 milions d'euros en una primera fase i disposarà d'una platja de quatre vies, dues grues pòrtic i una zona d'emmagatzematge de contenidors.

Train Port Barcelona formarà part de l'accionariat de la futura terminal d'Autopista Ferroviària, amb una participació minoritària, que es construirà a l'antiga llera del Llobregat.