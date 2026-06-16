Adif licitarà per 52,7 milions el manteniment de l'alta velocitat de Lleida-Barcelona-Figueres

GOBIERNO / ALONSO SERRANO
BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri de Transports i Mobilitat a licitar, a través d'Adif, el contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions de control de trànsit i els sistemes complementaris del tram d'alta velocitat entre Lleida-Barcelona-Sants-Figueres per 52,7 milions d'euros, informa el Ministeri aquest dimarts en un comunicat.
El contracte compta amb una vigència de 48 mesos i comporta dur a terme les operacions de conservació i de manteniment preventiu i correctiu perquè els nivells de disponibilitat, eficàcia i funcionalitat de les instal·lacions siguin "òptims".
Aquestes operacions es desenvoluparan als centres de manteniment de l'Espluga de Francolí i Perafort (Tarragona), Vilafranca del Penedès, el Prat-Can Tunis, la Sagrera i Montmeló (Barcelona) i Vilobí d'Onyar (Girona), i inclouen el manteniment d'enclavamientos electrònics, circuits de via i comptadors d'eixos.