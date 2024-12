Adif licita per 9,5 milions la millora dels passos superiors del tram Vandellòs-Tarragona

TARRAGONA 26 des. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocitat ha licitat per 9,5 milions d'euros les obres de millora de les estructures dels passos superiors del tram Vandellòs-Tarragona en la connexió del Corredor Mediterrani amb la Línia d'Alta Velocitat Madrid-Barcelona-França, segons informa aquest dijous en un comunicat.

Les obres s'executaran en tres fases i es duran a terme en un total de 12 passos superiors, amb actuacions de reforç i protecció d'aquestes estructures amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'explotació ferroviària i reduir així la probabilitat d'incidències.

Les actuacions, que compten amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, comprendran operacions com a proteccions de l'alçat de les piles amb murs de formigó armat, lloses a cota de carril i instal·lació de materials de mitigació.