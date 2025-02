Adif licita per 1,6 milions nous tancaments a les línies R2 i R11 de Rodalies

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitat per 1,6 milions d'euros la instal·lació de nous tancaments a línia entre Barcelona i Granollers (Barcelona), per la qual circulen els serveis de les línies R2 i R11 de Rodalies.

En concret, es construiran 3.220 metres de tanques a la via al seu pas pels municipis de la Llagosta i Montcada i Reixac, informa Adif en un comunicat aquest dilluns.

L'actuació vol incrementar les condicions de seguretat, tant per als ciutadans com per a la circulació ferroviària, i evitar les intrusions i els trànsits indeguts.