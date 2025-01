Adif licita nous tancaments a l'R1 i l'RG1 a Barcelona-Maçanet (Girona) per millorar la seguretat

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

Adif ha aprovat la licitació per instal·lar nous tancaments a la línia de Barcelona a Maçanet (Girona), per on circulen les línies R1 i RG1 de Rodalies, per millorar la seguretat.

Segons ha informat en un comunicat aquest dijous, les obres tenen un pressupost de més de 3 milions d'euros i s'emmarquen en el pla Transformem Rodalies.

El projecte preveu la instal·lació de 3,6 quilòmetres de noves tanques a tres punts diferents de la línia al seu pas per Premià de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar (Barcelona).

Els tancaments urbans seran de quatre tipologies en funció de les zones, a més de resistents i amb altes prestacions de durabilitat i impermeabilització de la traça ferroviària.

L'actuació vol incrementar les condicions de seguretat, tant per als ciutadans com per a les circulacions ferroviàries, i dissuadir d'intrusions i trànsits indeguts per les vies.