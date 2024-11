Adif licita l'ús d'espais al Centre Logístic de Mercaderies de Barcelona-Morrot

BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha licitat per gairebé 1,5 milions d'euros l'arrendament d'espais i instal·lacions al Centre Logístic de Mercaderies de Barcelona-Morrot, per al seu ús com a terminal de càrrega intermodal.

En un comunicat aquest divendres, Adif ha concretat que es licita l'arrendament de 77.448 metres quadrats d'instal·lacions per a la prestació de serveis logístics d'Unitats de Transport Intermodal (UTI).

En concret, s'arrenden tres zones per a la càrrega i descàrrega d'UTI que acull dues vies d'ample mixt i vuit vies d'ample ibèric.

Per Adif, es tracta d'"una de les terminals clau" del complex ferroviari de l'àrea metropolitana de Barcelona, juntament amb la terminal de Can Tunis i la connexió amb el Port de Barcelona.

Aquest contracte s'emmarca en l'estratègia d'Adif d'"incrementar l'activitat a les seves instal·lacions logístiques de Barcelona i les connexions ferroportuàries".