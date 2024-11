Adif inverteix 7 milions en la línia ferroviària de Reus (Tarragona) a Faió (Saragossa)

TARRAGONA 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Adif invertirà 7 milions d'euros en la línia ferroviària de Reus (Tarragona) a Faió (Saragossa) "per reforçar-ne la fiabilitat i la capacitat", informa en un comunicat aquest divendres.

S'actuarà en un tram de 89 quilòmetres i els treballs consisteixen en la substitució d'elements que componen la via, com balast, travesses i carril "per uns de nous i de més prestacions".

En concret, es renovarà el balast a més d'una vintena de punts que sumen 15,3 quilòmetres; les travesses en una quinzena que suposen 4,7 quilòmetres, i el carril a trams que representen 3,6 quilòmetres.

La línia comunica municipis com Flix, Ascó i Móra la Nova (Tarragona) i "l'actuació es compatibilitzarà amb la circulació ferroviària".

Adif suma aquesta actuació a les que ja fa per millorar la xarxa convencional de Tarragona, com el reforç de la resiliència de les línies i les estacions a fortes tempestes, la nova estació Reus i la supressió de passos a nivell.