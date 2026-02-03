Adif informa a Renfe que Rodalies es recupera després de la incidència en el centre de control d'Adif

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Rodalies ha recuperat tot el servei després del segon tall aquest dimarts sobre les 8.19 hores per una incidència en el centre de control de trànsit d'Adif a l'Estació de França de Barcelona, han informat fonts de Renfe a Europa Press després de ser aquests informats per Adif.
El segon tall s'ha originat a les 8.08 i s'ha solucionat a les 8.19 hores, mentre que el primer ha obligat a tallar la circulació de trens entre les 7.10 i les 7.15 hores d'aquest dimarts.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, havia explicat aquest dimarts després del primer tall que s'havia detingut tot el servei "per seguretat".