Adif finalitza les tasques de reposició del terreny afectat per l'esvoranc de Montcada (Barcelona)

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Adif ha finalitzat aquest dissabte les operacions de reposició del terreny que es va veure afectat per un enfonsament la tarda del dimecres durant les obres de construcció de la integració ferroviària de la línia Barcelona-Granollers, al barri Vallbona de Barcelona per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac (Barcelona).
D'aquesta manera, i una vegada es realitzin totes les comprovacions de seguretat, la infraestructura s'ha posat a la disposició de Rodalies perquè pugui programar les marxes en blanc prèvies al restabliment del servei, informa Adif en un comunicat.
D'altra banda, l'auscultació realitzada en les infraestructures ferroviàries i en els habitatges de l'entorn constaten que des del dimecres fins a aquest dissabte no s'ha produït cap tipus de moviment o alteració del terreny, ni en la plataforma de via ni en les estructures dels edificis propers a la zona afectada.
INTERVENCIÓ D'ADIF
Després de l'enfonsament de terres, Adif va intervenir per assegurar el terreny mitjançant el farciment de la paret inferior del pou mitjançant 365 m3 de formigó i va iniciar els treballs per cobrir l'ensulsiada, i una vegada estabilitzat el fons del pou, es van posicionar fins a dues bombes en la proximitat de la zona de l'enfonsament que han abocat 1.930 m3 de morter, treballant durant 24 hores al dia.
El morter i el formigó ha estat subministrat per 4 plantes de diferents empreses que ha estat transportat per camions hormigonera que han realitzat fins a 320 viatges.
Una vegada finalitzats aquests treballs de farcit i consolidació de la foradada i el seu entorn, s'han realitzat altres proves i assajos sobre la plataforma ferroviària per comprovar la seva integritat, com a assajos amb penetròmetres, sísmica i s'ha passat un georradar.
INVESTIGACIÓ
Des d'abans de l'inici de les obres d'integració del ferrocarril al barri de Vallbona i al llarg de la futura traça, Adif tenia desplegat un "ampli sistema d'auscultació i monitoratge del comportament i evolució tant del terreny", de la plataforma de via i de les edificacions i habitatges propers amb l'objectiu de comprovar possibles afectacions amb dispositius com distanciòmetres, prismes, clinòmetres i dispositius d'anivellació.
Els resultats obtinguts des del dimecres fins a aquest dissabte conclouen que no s'han detectat moviments o alteracions del terreny, de l'estat de la plataforma de via o de les estructures dels edificis dels habitatges propers.
De forma paral·lela, Adif prossegueix amb la investigació tècnica interna de les causes que van originar l'enfonsament, que s'ha produït en un espai d'especial complexitat geològica i hidrogeológica, per l'existència de diferents tipus de material en el subsòl i la influència del nivell freàtic.