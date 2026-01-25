Adif executa un pla d'intervencions "urgents" per restablir el servei de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
S'han realitzat un centenar d'inspeccions i es preveuen 23 actuacions
BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
Adif està executant un pla d'actuacions "urgents" en la infraestructura de les línies de Rodalies per inspeccionar i reparar els danys provocats per la borrasca Harry a Catalunya, poder restablir el servei de trens i minimitzar el risc que puguin produir-se noves incidències, ha informat en un comunicat aquest diumenge.
Assegura que a causa de la borrasca que va afectar a Catalunya entre el 19 i el 24 de gener es van produir diversos despreniments, entre ells, el que va causar l'accident de Gelida (Barcelona) el passat 20 de gener, en el qual va morir un maquinista en pràctiques i 37 persones van resultar ferides.
Posteriorment, reconeix, s'han produït altres despreniments "de diversa entitat".
MESURES
El pla es basa en dues accions: d'una banda, la intensificació d'inspeccions en zones "sensibles" de la xarxa i, per un altre, l'execució d'obres urgents de reparació en els punts afectats.
Fins ara, s'han programat més d'un centenar d'inspeccions en trinxeres, talusos, túnels, ponts, plataformes, vies i altres estructures, amb especial atenció a trams propers a la costa, com entre Barcelona-Vilanova (Barcelona)-Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona-Mataró (Barcelona)-Maçanet (Girona) i els que discorren per zones amb major presència de trinxeres o talusos, com Barcelona-Girona-Figueres (Girona), entre altres.
El pla preveu 23 actuacions, distribuïdes en 7 línies de la xarxa ferroviària de Rodalies i que consisteixen fonamentalment en la protecció de trinxeres i talusos, a més d'operacions de condicionament de via.
Adif assegura que està mobilitzant "tots els recursos humans i materials disponibles" per restablir el servei en el menor temps possible i que, mentrestant, està destinant personal de vigilància per comunicar de forma immediata qualsevol possible anomalia que pugui afectar al servei.