Adif duu a terme "de manera prioritària" un centenar d'obres a 31 trams de Rodalies i no en descarta més

L'última actuació s'ha fet a la línia Figueres-Portbou
BARCELONA, 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Adif durà terme "de manera prioritària" un centenar d'obres a 31 trams de la xarxa de Rodalies després de fer inspeccions a elements com trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataforma, via i altres estructures de les vies, i no descarta la incorporació de més actuacions, explica aquest divendres en un comunicat.
En concret, l'empresa pública afirma que està progressant en el pla d'actuacions urgents a les línies de Rodalies i que suposen la inspecció, identificació, avaluació i reparació dels danys provocats pels últims temporals a Catalunya, per avançar en la normalització del servei "amb els màxims estàndards de fiabilitat".
Fruit d'aquest pla, més de 50 equips han dut a terme un total de 690 visites a diferents instal·lacions i altres elements de la infraestructura, de les quals 681 ja compten amb informes d'avaluació tècnica, i de moment s'han finalitzat una quinzena d'actuacions, l'última en un desmunt al tram de Figueres-Portbou.
LIMITACIONS DE VELOCITAT
Actualment també hi ha implantades un total de 110 limitacions temporals de velocitat a la xarxa ferroviària, que Adif preveu que s'aixequin en un 90% a l'abril.
Fins ara, les tasques han permès eliminar 26 d'aquestes restriccions en les últimes setmanes, ha detallat la companyia.
PLA DE CONTINGÈNCIES
Segons Adif, s'estan mobilitzant "tots els recursos humans i materials disponibles i maquinària especialitzada" i fent un gran esforç per a la reparació i reposició dels danys causats pels temporals que permeti restablir la normalitat del servei en el mínim temps possible.
El pla de contingències de la companyia es basa en dues accions; d'una banda, la intensificació d'inspeccions de zones sensibles de la xarxa, i de l'altra, la mateixa efectuació de les obres urgents de reparació als punts afectats.
A més, les tasques també s'estendran a tots els subsistemes de les instal·lacions ferroviàries, com l'electrificació o sistemes de control, comandament i senyalització i instal·lacions de seguretat, entre d'altres, i s'està reforçant el programa de vigilància contínua per comunicar "de manera immediata l'existència de riscos potencials i adoptar les mesures tècniques de prevenció necessàries".