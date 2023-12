Adif destina més de 7,4 milions al manteniment d'estacions ferroviàries a Catalunya i Aragó

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

Adif ha destinat més de 7,4 milions d'euros al manteniment de 25 estacions ferroviàries a Catalunya i Aragó per un període de dos anys.

Les actuacions comprenen l'assistència en edificis, instal·lacions i equipaments de les estacions i les tasques es faran amb obres programades i reparacions per conservar els nivells de qualitat del servei, informa Adif aquest dissabte en un comunicat.

La prestació a les estacions de la província de Girona s'ha adjudicat a l'empresa Moncobra per 820.000 euros, mentre que a les estacions de Barcelona serà per a Vareser 96 per 3,6 milions d'euros.

A les àrees de Tarragona i Lleida els prestarà Serveis Integrals de Manteniment Rubatec per 990.000 euros, i en el cas de les estacions de Saragossa ho farà Moncobra per dos milions d'euros.

El contracte contribueix a la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té entre els objectius el desenvolupament d'infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.