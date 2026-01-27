Adif confirma l'"error de programari" que va paralitzar Rodalies i actua a 29 punts de la xarxa

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Adif, Pedro Marco de la Peña, ha confirmat aquest dimarts que la caiguda del servei de Rodalies de dilluns va estar provocada per un "error de programari" i que l'empresa pública treballa actualment a 29 punts de la xarxa per unes incidències que preveuen tenir resoltes en acabar la setmana.
Ho ha dit en una roda de premsa a Barcelona, a la qual també ha assistit el director de Construcció d'Obres d'Adif, Ángel Contreras, després de l'error informàtic en un nou sistema de gestió del trànsit ferroviari instal·lat feia tres mesos al centre de control d'Adif.
D'aquesta manera, ha descartat que l'incident estigués relacionat amb un sabotatge, un ciberatac o un error humà, i ha apuntat que actualment s'intervé a 29 punts diferents de la xarxa de Rodalies per solucionar els aspectes de manteniment "més urgents".