Adif comunica a Renfe que es recupera Rodalies per segona vegada després de resoldre's la incidència

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Adif ha comunicat a Renfe aquest dilluns a les 7.44 hores que el servei de Rodalies s'ha recuperat per segona vegada després de resoldre's la incidència en el centre de control d'Adif de l'Estació de França (Barcelona) que ha obligat a tallar el servei dues vegades aquest dilluns.
Així ho han informat fonts de Renfe a Europa Press, després que a primera hora d'aquest dilluns s'hagi iniciat el servei i sobre les 6.42 hores se suspengués el servei per la mateixa incidència que la segona i es recuperés a les 7.05 hores i, 19 minuts més tard, a les 7.24 hores, s'ha reproduït la incidència.
Després de la primera incidència, el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha assenyalat que la causa d'aquesta incidència "està per determinar" i que s'està investigant.