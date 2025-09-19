Adif AV destina 3,7 milions a la zona de tractament tècnic de trens de la Sagrera (Barcelona)

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Adif Alta Velocitat ha adjudicat per 3,7 milions d'euros un contracte per a la construcció del projecte d'arquitectura i instal·lacions de la zona de tractament tècnic de trens (ZTTT) de la Sagrera (Barcelona), en el seu accés provisional, informa en un comunicat aquest divendres.
L'empresa ha explicat que és "un espai logístic de gran importància" que ha de facilitar que s'optimitzi l'explotació ferroviària dels serveis d'alta velocitat a Barcelona.
Els treballs permetran habilitar el tram del túnel viari de servei comprès entre la rampa d'accés de camions del viari lateral muntanya i la ZTTT per al seu funcionament com a túnel bidireccional per a l'entrada i sortida de camions de logística.
L'entrada de camions es produirà des del carrer Pare Manyanet a través d'un viari provisional exterior, amb un control d'accés instal·lat a l'entrada.
Les actuacions previstes comprenen quatre àmbits: viari de servei, sales tècniques, sortides d'emergència del viari (i de la futura estació d'autobusos) i un pou de bombament.