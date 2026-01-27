Adif augmenta a 230 km/h la velocitat dels trens entre Madrid i Barcelona després de la reparació a la via

MADRID 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Adif ha elevat a 230 quilòmetres per hora la velocitat màxima permesa als trens de la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona després de reparar el trencament a la via.
L'àrea de Manteniment d'Alta Velocitat d'Adif ha confirmat que ja s'ha solucionat la incidència registrada a l'Espluga de Francolí (Tarragona), de la línia Madrid-Barcelona.
El problema va ser detectat per un maquinista diumenge al vespre i va obligar Adif a fixar un nou límit de 80 quilòmetres per hora.
En aquest context, fonts del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible han indicat que, a partir de dimecres, la velocitat màxima s'incrementarà fins als 300 quilòmetres per hora.