Adif assegura que l'esvoranc da de Montcada (Barcelona) no suposa "cap risc" per als veïns

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El sotsdirector de construcció d'Adif AV a càrrec de les obres del soterrament de la R2 al seu pas per Montcada (Barcelona), Arturo Pastor, ha assegurat que l'esvoranc no suposa "cap risc" per als veïns i ha dit que no hi ha hagut moviments després de l'incident.
Ho ha dit en declaracions als mitjans amb el regidor de Barcelona en Nou Barris, Xavier Marcé, que dit que a partir d'aquest divendres crearan una oficina d'informació diària perquè els veïns puguin seguir l'evolució dels esdeveniments.
"Cada dia de 17 a 19 de la tarda aquí, al casal de barri, hi haurà personal d'Adif, personal del districte, per poder veure la informació quotidiana que vagi sorgint sobre l'evolució de les obres", ha explicat.
També ha afirmat que l'Ajuntament s'ha compromès amb els veïns a millorar el servei de neteja de la zona, perquè "la calor i també aquestes obres que ara s'estan produint de reforçament amb formigó armat per tapar aquest forat, evidentment podrien produir més pols i per tant molèsties importants".
Pastor ha demanat disculpes als veïns per les molèsties i ha afirmat que encara estan investigant les causes: "Una vegada tinguem resolta i controlada la situació podrem dedicar més temps a estudiar això".
Així mateix, no ha volgut fer previsions sobre el restabliment del servei i ha explicat que el dissabte tindran "una situació molt més controlada" pel que serà el moment d'anunciar coses.
A més, ha insistit que la humitat de la terra per la proximitat de les obres al Rec Comtal no ha provocat l'incident: "No veiem cap relació entre el Rec Comtal i l'incident".