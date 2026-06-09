Adif anuncia accions legals contra Siemens per les avaries a Rodalies aquest dimarts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Adif ha anunciat que iniciarà accions legals contra Siemens després de les dues avaries seguides que hi ha hagut aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de Sants de Barcelona i que ha afectat el trànsit ferroviari, en un comunicat aquest dimarts.
L'empresa ha recordat que Siemens és l'encarregada de donar el suport informàtic per garantir el funcionament dels sistemes d'Adif que permeten regular la circulació "i, per tant, la responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris catalans".
"És una situació que ja s'ha produït altres vegades i, per tant, reiterada. Adif considera aquesta situació injustificada, inadmissible, inassumible i absolutament intolerable", ha afegit.
Adif ha insistit que els dos errors informàtics "són responsabilitat de Siemens" i ha explicat que l'àrea responsable del contracte ha obert un expedient per saber quines han estat les circumstàncies i aplicar, si escau, les penalitzacions pertinents contra l'empresa.
La primera incidència s'ha donat a les 12.25 i el servei s'ha normalitzat cap a les 13, mentre que la segona ha estat a les 15 i a les 15.30 s'ha reprès la circulació.