Adif amplia fins a les 17 hores la interrupció del corredor mediterrani per la dana Alice

TARRAGONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Adif ha ampliat fins a les 17 hores d'aquest dimarts la previsió per al restabliment del servei a diversos trams del corredor mediterrani a les províncies de Tarragona i Castelló a causa dels danys a la línia ferroviària causats per la dana Alice.
La detecció de nous danys a la plataforma de vies i la complexitat en la mobilització de mitjans tècnics, materials i humans continuen dificultant el restabliment complet del servei, informa Adif en un comunicat.
La companyia treballa en totes dues vies entre Ulldecona i l'Aldea (Tarragona) per reposar les infraestructures malmeses per inundacions a les vies i arrossegaments de la capa de balast, ja que després de les pluges d'aquest dilluns s'han detectat més danys en aquest trajecte.