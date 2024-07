Adif adjudica la substitució d'un pas a nivell a Subirats (Barcelona) per 2,6 milions

BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicat per 2,6 milions d'euros els treballs per substituir un pas a nivell per un pas superior a la línia de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) a l'Hospitalet de Llobregat al seu pas per Subirats (Barcelona).

El pas superior es construirà a uns 54 metres de distància i tindrà dos carrils per a tràfic viari de 3 metres d'ample, vorals de 0,5 metres i espais laterals d'1 metre, ha informat Adif en un comunicat aquest dimecres.

L'objectiu és incrementar les condicions de seguretat de les circulacions ferroviàries i viàries, "especialment els vehicles agrícoles que transiten per la zona".