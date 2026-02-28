Adif adjudica la redacció de projectes d'impuls a Figueres (Girona) per 3,7 milions d'euros

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
Adif ha adjudicat la redacció dels projectes per impulsar noves infraestructures a l'entorn de Figueres (Girona) i la remodelació de l'estació de Figueres-Vilafant, amb un pressupost de 3,7 milions d'euros, segons ha informat aquest dissabte a través d'un comunicat.
El projecte és part del protocol signat al juliol entre el Ministeri de Transports, la Generalitat de Catalunya, Adif i els municipis de Figueres i Vilafant, que contempla una inversió total de més de 150 milions d'euros.
La nova variant ferroviària facilitarà la connexió entre la xarxa d'alta velocitat i la xarxa convencional, "millorant la mobilitat i reduint les emissions de CO2 en fomentar l'ús de transport sostenible".
La remodelació de l'estació de Figueres-Vilafant "convertirà l'edifici en un referent funcional i accessible", buscant millorar les condicions de tots els agents, des dels usuaris fins als treballadors.
A més, se suprimiran dos passos a nivell a Figueres, la qual cosa "incrementarà la seguretat tant per als vianants com per al tràfic ferroviari, contribuint a la millora general de la infraestructura ferroviària".