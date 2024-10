Adif adjudica per més de 20 milions la remodelació de cinc estacions de Rodalies a Girona

GIRONA 4 oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicat per 20,8 milions d'euros la remodelació de cinc estacions de Rodalies de la província de Girona, informa el Ministeri de Transports en un comunicat d'aquest divendres.

Són les infraestructures de Bordils-Juià; Sant Jordi Desvalls; Camallera; Vilajuïga, i Colera, per les quals circulen les línies R11 i RG1, i han guanyat les adjudicacions Construcciones Rubau, Copcisa, la UTE de Seranco i Serveis i Projectes Begues.

Els treballs consistiran a adaptar les instal·lacions per a persones de mobilitat reduïda, suprimir les barreres arquitectòniques i reduir riscos per travessar a nivell d'andanes, i comptaran amb fons europeus Next Generation.