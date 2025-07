Adif adjudica per 1,4 milions les obres de la línia ferroviària al Vallès (Barcelona)

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicat la instal·lació de nous tancaments que reforçaran la protecció a la infraestructura de la línia d'ample convencional Barcelona-Granollers, a les comarques del Vallès Oriental i Vallès Occidental (Barcelona), per un import d'1,4 milions d'euros.

L'actuació, que afecta un tram pel qual circulen els serveis de les línies R2 i R11 de Rodalies, contempla l'execució de 3,2 quilòmetres de tanques, informa l'entitat pública en un comunicat aquest dijous.

L'actuació incrementa les condicions de seguretat, tant per als ciutadans com per a les circulacions ferroviàries, i dissuadeix intrusions, trànsits indeguts i passos viciosos en aquesta zona del Vallès, a més de reduir la probabilitat d'accidents, segons Adif.