Adalberth (Norrsken Foundation): "Abordar el canvi climàtic és la major oportunitat de negoci"

Erigeix Espanya com un dels països amb més emprenedors d'impacte del món

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Norrsken Foundation, Niklas Adalberth, ha assegurat que "abordar el canvi climàtic és la major oportunitat de negoci" que existeix en l'actualitat, i ha assenyalat que l'emprenedoria en aquest camp ha crescut en l'última dècada.

En una entrevista d'Europa Press, ha recordat que estats, grans empreses i altres actors han fixat objectius de zero emissions per a 2030 o 2050, i que, per a això, requeriran "moltes innovacions".

Adalberth participarà aquest dimecres i dijous a la Impact/Week 2024 impulsat per Norrsken Foundation, que després de celebrar quatre edicions a Estocolm es traslladarà a Barcelona, on la fundació ha impulsat un hub en tecnologia i impacte, Norrsken House Barcelona.

Es preveu que acudeixin a la trobada uns 1.500 participants de 58 països, entre els quals hi ha "destacats líders internacionals" empresarials i tecnològics, amb l'objectiu d'abordar solucions innovadores a reptes globals urgents, com el canvi climàtic, la desigualtat i la sostenibilitat.

ESPANYA, LÍDER EN EMPRENEDORS D'IMPACTE

El fundador de Norrsken Foundation s'ha referit a Espanya com "un dels líders a Europa, i potser també al món" amb més emprenedors d'impacte, és a dir, aquells conscienciats amb el canvi climàtic i que busquen tenir un impacte social i mediambiental amb les seves iniciatives.

Adalberth ha erigit Barcelona com una de les ciutats líders en tecnologia i ha destacat que compta amb un "ecosistema emergent, no únicament per a l'emprenedoria, sinó per a l'emprenedoria d'impacte".

Ha explicat que la col·laboració del fundador de Desigual, Thomas Meyer, a qui ha qualificat de soci somiat, també va ser determinant per impulsar la Norrsken House a la capital catalana.

Preguntat per si plantegen obrir un altre centre a Madrid o en altres ciutats europees, ha assegurat que actualment estan "totalment centrats" a Barcelona com a hub.

La Norrsken Barcelona House compta amb més de 140 startups i 280 empreses, que cohabiten junt amb una vintena de firmes de capital de risc i entitats acceleradores en un espai de més de 10.000 metres quadrats.