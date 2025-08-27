Ada Colau s'unirà a la Global Sumud Flotilla que partirà des de Barcelona cap a Gaza

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha anunciat que s'unirà a la Global Sumiu Flotilla que partirà des del Port de Barcelona cap a Gaza aquest diumenge.
Així ho ha dit en una publicació en 'Instagram' recollida per Europa Press aquest dimecres i en la qual ha afirmat que "acabar amb el genocidi a Gaza és el deure tots i totes" i que farà el que estigui a la seva mà per aconseguir-ho.
"El que estem fent milers d'activistes a Europa i tothom ho haurien de fer els governs, però mentre segueixin sent covards, inclòs el govern d'Espanya, la població hem d'actuar i no podem rendir-nos davant del pitjor genocidi que ha viscut la nostra generació", ha afegit.