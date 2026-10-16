Colau demana a Rufián que "no abaixi els braços": "Aquí no hem vingut a rendir-nos"

SARAGOSSA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli per Barcelona en les eleccions generals del 29N, Ada Colau, ha demanat a Gabriel Rufían, número u per ERC per Barcelona, "que no abaixi els braços" en l'intent de forjar la unitat de l'esquerra.
"Aquí no hem vingut a rendir-nos (...) Si fem política és per defensar allò en el que creiem fins l'últim alè. No entenc que Rufián digui que s'ha fracassat", ha declarat Colau, després que Rufián s'hagi manifestat així sobre el seu intent de fer una candidatura unitària d'esquerres.
Rufián "ha fet un exercici de demanar disculpes perquè pensava que havia fracassat en el que havia intentat durant mesos", ha dit, però ha afegit: "No ens donem per fracassats, som aquí a Aragó sumant i donant bones notícies, i ha ha temps per fer una candidatura d'unitat".
A parer seu, Rufián "va complicar la situació quan va tancar un acord parcial amb Podem i en comptes d'ajudar a la unitat de l'esquerra, més aviat ha ajudat a la divisió de l'esquerra", però "és a temps de rectificar i segur que en aquestes hores pot ajudar, parlar amb Podem i animar a fer aquesta candidatura única de les esquerres, que és el que ens demana la ciutadania".