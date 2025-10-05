Ada Colau (BComú) i Jordi Coronas (ERC) aterren a Barcelona després de ser deportats per Israel

Els rebran 200 persones, inclosos Junqueras (ERC), Jordi Martí Grau i Albiach (Comuns)
EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
L'excalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), i el regidor d'ERC a l'Ajuntament Jordi Coronas han aterrat aquest diumenge a la nit a l'Aeroport de Barcelona en un vol des de Madrid Barajas, després de ser deportats per Israel.
A l'àrea d'arribades del Pont Aeri de la Terminal 1 els esperen unes 200 persones entre familiars, amics i membres dels Comuns i ERC.
Entre ells hi ha el secretari d'Estat de Cultura, Jordi Martí; la presidenta dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; el president i la secretària general dels republicans, Oriol Junqueras i Elisenda Alamany, i l'eurodiputada d'ERC Diana Riba.
També hi han anat els diputats de Comuns a la Cambra catalana David Cid i Susana Segovia; la portaveu de la CUP, Su Moreno, i la diputada del Parlament Laure Vega, entre altres.
Familiars directes dels deportats han pogut accedir a una zona privada de l'àrea d'arribades del Pont Aeri on han pogut reunir-se després de baixar de l'avió.
DESPRÉS DE SIGNAR UN DOCUMENT
Han estat alliberats després d'haver signat un document acceptant que la seva entrada al país va ser il·legal, per la qual cosa la seva deportació ha estat immediata, mentre que altres activistes, com la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo, han declinat signar-ho.
Segons han informat fonts coneixedores a Europa Press, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la Conselleria d'UE i Acció Exterior liderada per Jaume Duch ha estat en contacte permanent amb les seves famílies i entorns, i han coordinat juntament amb Exteriors del Govern espanyol el seu retorn posant a la seva disposició els mitjans necessaris per al seu retorn a Barcelona.
RETORN DEL PRIMER GRUP
Un primer grup de 21 activistes espanyols de la Global Sumud Flotilla han arribat a les 20.30 d'aquest diumenge a Madrid en un vol procedent de Tel Aviv, després que el Ministeri d'Exteriors arribés a un acord amb el Govern d'Israel per alliberar-los.
En aquest primer vol, a més de Colau i Coronas, viatjaven altres 4 activistes que resideixen a Catalunya.
NÚRIA MARÍN ELS REP A BARAJAS
La delegada del Govern a Madrid, Núria Marín, ha estat a la Terminal 1 de l'Aeroport de Barajas per rebre els membres de la flotilla, i, després d'aterrar, Colau i Coronas han pres un vol cap a Barcelona que ha arribat a la capital catalana sobre les 22.50.
Segons fonts properes als membres de la flotilla, els altres 4 activistes residents a Catalunya no arribaran aquest diumenge a la nit a l'Aeroport de Barcelona per manca de places en vols i per "la poca informació i ajuda donada pel Govern" espanyol i que ha impossibilitat que tota la delegació arribi junta.
Hi ha 28 espanyols a Israel que s'han negat a signar l'ordre d'extradició, per la qual cosa segueixen incomunicats a l'espera de comparèixer davant del jutge, que haurà de ratificar la sortida forçosa del país, i 6 d'ells han començat una vaga de fam.