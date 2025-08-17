Acvot i Plataforma 17A commemoren a Barcelona els 8 anys dels atemptats a La Rambla

És un acte posterior a l'oficial que havia reunit víctimes i polítics
Representants de l'Associació catalana de víctimes d'atemptats terroristes (Acvot) i de la Plataforma 17 d'Agost han fet aquest diumenge a migdia un acte commemoratiu pels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils (Tarragona), que ha anat seguit d'una ofrena floral i un minut de silenci, amb la participació de desenes de víctimes, membres de les associacions i cossos de seguretat.
A aquest acte, al costat de la font de Canaletes de La Rambla, també hi han assistit el PP, representat pel seu líder a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i Vox, amb el diputat del Congrés Juanjo Aizcorbe, el diputat del Parlament Joan Garriga i el líder municipal a Barcelona, Gonzalo de Oro.
En la confluència de La Rambla amb la plaça Catalunya s'ha col·locat una pancarta amb la llegenda 'Por la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Nunca os olvidaremos' i les ofrenes florals.
ACVOT DEMANA UNA LLEI DE VÍCTIMES
El representant d'Acvot, José Vargas, ha declarat als periodistes que les institucions han d'impulsar una llei autonòmica de víctimes del terrorisme, i ha afegit que als polítics "sembla que els dona urticària" sentir parlar d'aquest tema.
Vargas ha destacat que ara mateix "sortosament" les ajudes per a víctimes del terrorisme estan arribant, tant en forma d'indemnitzacions com de suport psicològic.
La representant de la Plataforma 17 d'Agost, Alicia Romero, ha demanat recordar als qui pateixen els atemptats: "Quan recordem les víctimes els donem vida", i ha afegit que la tasca més important és ser presents cada any perquè no caiguin en l'oblit.