Activistes demanen unitat per plantar cara a Aliança Catalana i "destruir l'extrema dreta"

Declaren deu encausats per la destrossa d'una carpa d'AC al gener a les Corts (Barcelona)

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Un grup d'activistes ha cridat a plantar cara a Aliança Catalana (AC) i ha demanat unitat per "destruir l'extrema dreta" amb un front ampli que, textualment, tombi moviments com aquest per evitar facilitar el seu creixement.

Ho han dit en unes declaracions a la premsa davant de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on aquest dilluns declaren 10 de les 13 persones encausades després de l'incident del gener passat, quan tres membres de l'organització juvenil Arran Les Corts van ser detinguts per destrossar una carpa d'AC.

Les tres persones arrestades van ser posades en llibertat amb càrrecs després de passar una nit detingudes, i en l'incident un militant d'AC va resultar ferit al cap després de caure al sòl en el forcejament; per això, els activistes van ser acusats de delicte de danys, de robatori amb violència, de lesions lleus i de coaccions en modalitat de delicte d'odi.

Aquest dilluns, l'advocat dels encausats, David Aranda, ha detallat que les lesions "van ser mínimes" i que, en qualsevol cas, es tractaria d'un delicte lleu, malgrat que encara no se sap perquè la instrucció està oberta.

"ESBORRAR EL SEU ODI"

Abans de declarar, dues de les activistes han manifestat la necessitat de crear un front unitari antifeixista per no deixar que es normalitzi la presència de l'extrema dreta als carrers i així "esborrar el seu odi per sempre", han dit.

En el comunicat, també han assenyalat que el "totalitarisme" d'Aliança Catalana no s'ha de confondre malgrat amagar-se darrere una estelada o parlant català, ja que no són independentistes perquè reforcen amb la seva pràctica l'ordre de l'Estat espanyol i les seves forces repressives, textualment.

"Només podem continuar repetint la necessitat d'unir-nos. La indiferència és la particularitat necessària per a la victòria de l'extrema dreta i no ho permetrem", han expressat.

"MALBARATAMENT DE RECURSOS"

Per la seva banda, Aranda ha lamentat el "malbaratament de recursos" econòmics i de personal que està suposant aquest procés i la seva corresponent investigació, per la qual cosa ha instat la Conselleria d'Interior a destinar-los a combatre a qui des del seu faristol genera crispació, conflictivitat i odi cap a Catalunya, en referència a AC.

"Sabem que el delicte d'aquestes persones és un i molt clar: combatre el racisme i la xenofòbia", ha subratllat l'advocat, que ha afegit que no hi ha una diferenciació de delictes per als encausats.

Finalment, en entrar als jutjats, els activistes els han aplaudit i han cantat proclames com 'Fora feixistes dels nostres barris' i 'Visca la lluita antifeixista'.