Una activista de Femen interromp la cimera de Patriotes al crit de "al feixisme ni un pas més"

MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Una activista de l'organització feminista Femen ha interromput aquest dissabte la cimera de Patriotes, el partit europeu presidit per Santiago Abascal, al crit de "al feixisme ni un pas més".

L'activista, ha fet la seva aparició amb els pits al descobert durant la primera intervenció de la jornada, la del líder del Partit Popular Conservador estonià, Martin Helme. Ha estat ràpidament desallotjada per la seguretat de l'esdeveniment i la policia l'ha identificat i proposat per a sanció sense arribar a detenir-la, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.

En aquesta cimera de Patriotes hi havia 2.000 afiliats i simpatitzants de Vox i assistents de diverses nacionalitats que han acudit per emparar el líder de Vox en el seu primer acte com a president de la formació europea al crit de "visca l'Espanya dels patriotes".

Es tracta del primer gran acte polític del conglomerat de partits que formen part del grup homònim al Parlament Europeu, i en el qual s'han donat cita les cares més conegudes de les formacions que l'integren, com el primer ministre d'Hongria, Viktor Orban; la líder d'Agrupació Nacional, Marine Le Pen; i el líder de Lliga, Matteo Salvini.