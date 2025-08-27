Activen la prealerta del Ferrocat després d'interrompre's la circulació de la R15 per un tren avariat

TARRAGONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat aquest dimecres després d'interrompre's la circulació de la línia R15 de Rodalies per un tren de passatgers avariat en el tram entre Riba-roja d'Ebre (Tarragona) i Faio (Saragossa), informa en un missatge en 'X', recollit per Europa Press.
Segons ha informat Rodalies a la seva pàgina web, el tren de Saragossa a Estació de França, amb previsió d'arribada a les 16.54 hores, ha finalitzat a Nonaspe (Saragossa) a causa d'una avaria.
Afegeix que els viatgers disposen d'un servei alternatiu per carretera entre Nonaspe i Tarragona, i de la resta de trens regionals fins a Barcelona.