Activen el control poblacional a l'Alt Pirineu (Lleida) per risc de tuberculosi animal

LLEIDA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha activat el nou Pla de control poblacional per fer front al risc de transmissió de tuberculosi animal a l'Alt Pirineu (Lleida), segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
L'àmbit territorial inclou 22 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà (Lleida), que sumen una superfície de 134.364 hectàrees.
Les actuacions de control poblacional permetran intensificar el programa de vigilància de fauna salvatge vigent, invertint esforços en la presa de mostres.
També serviran per dur a terme un monitoratge i seguiment de l'evolució de la prevalença de la malaltia en la fauna cinegètica de la zona, i per reduir els reservoris de tuberculosi i, per tant, contenir la propagació de la malaltia.
L'activació del pla suposa una nova manera d'abordar la gestió de la fauna cinegètica al territori, amb una estratègia a més llarg termini basada en criteris tècnics i d'anàlisi de risc, i orientada a actuar de manera preventiva i amb una calendarització coordinada.