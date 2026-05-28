Activat el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt (Girona) després de la seva expropiació

GIRONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha activat el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt, al parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona), després de l'expropiació de la finca, informa en un comunicat aquest dijous.
Està previst escometre mesures urgents per "revertir la degradació" d'aquesta zona humida, que té una superfície de 28,9 hectàrees, després d'anys de gestió privada.
La primera mesura és la regulació dels nivells d'aigua per garantir l'èxit de la reproducció d'espècies d'au amenaçades, i que es fa després d'un acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la comunitat de regantes.
A més a més, s'engegaran els treballs per eliminar espècies invasores, com la planta 'Xanthium strumarium', que ha colonitzat la superfície de la llacuna.
També està previst habilitar espais per a l'ús públic amb la finalitat que "torni a ser un referent per a l'educació ambiental i el gaudi dels visitants".