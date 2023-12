Activada la prealerta del Ferrocat per una incidència entre els Guiamets i Marçà-Falset (Tarragona)

TARRAGONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activat aquest dimarts cap a les 14.30 hores la prealerta del pla Ferrocat per una incidència a les infraestructures entre els Guiamets i Marçà-Falset (Tarragona) que talla la línia R15 de Rodalies entre aquestes estacions.

En una anotació a través de la xarxa social X, ha detallat que "ara per ara" no hi ha transport alternatiu per carretera.

Adif ha assenyalat en un altre missatge per la mateixa xarxa social que la incidència manté interrompuda la circulació entre Saragossa i Reus (Tarragona) i que el personal de l'empresa treballa per solucionar-la "tan aviat com sigui possible".