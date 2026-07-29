ACS guanya 510 milions fins al juny, un 13% més, i ingressa 26.170 milions

MADRID 29 jul. (EUROPA PRESS) -
ACS va obtenir un benefici net atribuïble de 510 milions d'euros en els sis primers mesos del 2026, la qual cosa suposa un increment del 13,3% respecte al mateix període de l'any anterior, segons el seu últim compte de resultats semestrals.
Excloent els resultats extraordinaris del 2025, el benefici net ordinari del grup va augmentar un 30%, en línia amb les previsions actualitzades per al 2026, gràcies a l'aportació de Turner, la seva filial nord-americana, i a l'activitat de l'àrea Enginyeria i Construcció.
Les vendes van assolir els 26.168 milions d'euros en aquest període, un 8,5% més, i el resultat brut d'explotació (ebitda) va ser de 1.618 milions d'euros, un 12,8% superior. La cartera de projectes és de 105.856 milions d'euros, un 18,5% per sobre de fa un any.
Per divisions, Turner va augmentar un 15,7% les vendes, impulsades pel bon comportament dels centres de dades i el creixement en segments com infraestructures esportives, farmacèutic i aeroportuari. El marge de rendibilitat va pujar 64 punts bàsics, fins al 4%, pels projectes de més valor afegit.
La seva filial australiana, Cimic, va facturar un 4% més, també impulsada pels centres de dades a la regió d'Àsia-Pacífic, amb adjudicacions per valor de 6.413 milions d'euros en els sis primers mesos de l'any.
Les vendes de l'àrea Enginyeria i Construcció van augmentar un 4,4%, gràcies a la seva activitat en àmbits com la mobilitat sostenible, infraestructures digitals i defensa, en què el grup també està enfocat, sobretot als Estats Units, Espanya i Alemanya.