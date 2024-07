Un acord entre Justícia i ICAB "permetrà doblar" l'atenció a casos de segona oportunitat

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justícia ha signat un conveni amb l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) per impulsar un Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) en matèria de segona oportunitat que "permetrà doblar" els casos atesos d'insolvència personal, segons han informat el departament i l'ICAB en sengles comunicats aquest dimecres.

La col·laboració es va engegar el 15 de maig de 2024 i, des de llavors, s'han atès un total de 142 consultes, de les quals 129 s'han convertit en expedients de justícia gratuïta oberts en matèria de segona oportunitat.

El 2023 la Generalitat va atendre prop de 1.500 casos relacionats amb insolvència, però aquesta col·laboració permet detectar de forma primerenca a qui necessiti recórrer a aquest mecanisme, així com millorar la seva orientació jurídica i la informació que rebin sobre les eines que posa la Generalitat i l'ICAB per contribuir a pal·liar la problemàtica de la insolvència.

La directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, Imma Barral, ha expressat que aquesta nova unitat "facilita els tràmits i acompanya les famílies i els autònoms en situació d'insolvència perquè puguin demanar al jutjat l'eliminació total o parcial dels seus deutes i començar des de zero".

El degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Jesús M. Sánchez, ha afirmat que "l'impuls de la Segona Oportunitat ha estat una prioritat per a l'advocacia de Barcelona".

Segons ha assegurat, aquest sistema permet que consumidors i empreses, "amb ajuda d'un advocat o advocada, puguin iniciar de forma simple i accessible un procediment que pot permetre aconseguir l'exoneració de la majoria dels seus deutes i donar solució a situacions greus de sobreendeutament".

CATALUNYA, AL CAPDAVANT

L'inici de la pandèmia va marcar un augment exponencial de casos d'insolvència a Catalunya, passant de 5.843 casos l'any 2021 a 3.416 només en el primer trimestre del 2024, col·locant-la com la comunitat amb major nombre de concursos, amb el 26,1% del total de l'Estat (13.078 casos en els primers 3 mesos).

D'aquests 3.416 processos concursals presentats a Catalunya, 390 van ser protagonitzats per persones jurídiques, 306 per persones físiques empresàries i 2.720 per persones físiques sense activitat empresarial.