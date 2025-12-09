Acciona Energía instal·larà un sistema de descarbonització per a Ferrer

MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -
Acciona Energía ha estat seleccionada per l'empresa farmacèutica Ferrer per instal·lar i posar en marxa un sistema d'autoconsum fotovoltaic a les seves instal·lacions a Sant Feliu de Buixalleu (Girona), en línia amb el seu compromís de generar un impacte ambiental positiu net.
Amb una potència de 432 kilowatts pic (kWp), la companyia energètica ha instal·lat la planta foltovoltaica a la coberta de l'edifici, mentre que Ferrer s'ha compromès a cobrir el 100% del consum elèctric amb energia renovable, i així reduir les emissions de diòxid de carboni (C02).
Aquesta col·laboració s'adhereix a les aliances que Acciona Energía fa amb empreses del sector farmacèutic, ja subministra més de 575 gigawatts per hora (GWh) d'electricitat renovable a l'any al sector, la qual cosa evita, segons Acciona, l'emissió de 46.000 tones de CO2.
Per la seva banda, Ferrer ha tancat l'acord dins el seu Pla de Transició Climàtica, amb la intenció de reduir les emissions en les seves operacions, invertir en energies renovables i reduir les emissions de carboni.