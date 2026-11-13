Publicat 13/11/2026 11:29

Acció, distingida com una de les 50 Startup Ecosystem Stars 2026 de Mind the Bridge

La mànager d'Intel·ligència de Mercat d'Acció, Inma Rodríguez
ACCIÓ

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Acció ha estat distingida com una de les organitzacions líder en l'impuls d'ecosistemes d'innovació a escala global, una de les 50 Startup Ecosystem Stars 2026 de Mind the Bridge, informa en un comunicat aquest divendres.

La consultora concedeix aquest reconeixement a les organitzacions i agents que contribueixen a crear i fer créixer ecosistemes d'innovació, start-ups i emprenedoria arreu del món.

Acció ha estat distingida per la seva capacitat de connectar oportunitats internacionals amb les fortaleses del territori, contribuint a "reforçar l'atractiu de Catalunya per a les empreses, els inversors i el talent".

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