Acció, distingida com una de les 50 Startup Ecosystem Stars 2026 de Mind the Bridge

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Acció ha estat distingida com una de les organitzacions líder en l'impuls d'ecosistemes d'innovació a escala global, una de les 50 Startup Ecosystem Stars 2026 de Mind the Bridge, informa en un comunicat aquest divendres.
La consultora concedeix aquest reconeixement a les organitzacions i agents que contribueixen a crear i fer créixer ecosistemes d'innovació, start-ups i emprenedoria arreu del món.
Acció ha estat distingida per la seva capacitat de connectar oportunitats internacionals amb les fortaleses del territori, contribuint a "reforçar l'atractiu de Catalunya per a les empreses, els inversors i el talent".