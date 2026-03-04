Acció crea un canal per ajudar les empreses amb problemes operatius a l'Orient Mitjà

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
Acció ha posat a disposició de les empreses catalanes amb presència a l'Orient Mitjà un canal per resoldre dubtes i incidències operatives i logístices a causa del conflicte armat, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
A través de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització, l'agència respon en menys de 48 hores els dubtes o problemes d'aquestes empreses.
A més, monitoritza la situació per analitzar les disrupcions que puguin alterar les operacions de les empreses catalanes a la regió.
En total, hi ha 2.141 empreses catalanes que exporten a la regió, per valor de 2.537 milions d'euros, un 2,5% del total, especialment a Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita i Israel.
Els sectors més exportadors a la regió són els de perfumeria i cosmètica (16%), maquinària (10%), material elèctric (6,2%), plàstics (5,7%) i combustibles (5,2%).