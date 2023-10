Acció Climàtica xifra en 3,2 milions els ajuts per adaptar el vinyar en l'últim any

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha xifrat en 3,2 milions d'euros els ajuts que ha destinat a "l'adaptació al canvi climàtic" del vinyar des de l'octubre del 2022.

Els ha distribuït entre 578 beneficiaris, "bona part" petits agricultors, els quals han rebut el 50% de la inversió, informa el departament en un comunicat aquest dilluns.

Els ajuts estan finançats íntegrament per la Unió Europea i han compensat operacions com el canvi de varietat i d'ubicació, la instal·lació de sistemes sostenibles i la replantació d'una arrencada obligatòria per raons sanitàries.