Acció Climàtica estudiarà el canvi de nom i "reorganitzarà" una àrea de l'ACA

Els pagesos votaran a la tarda en assemblea si aixequen els talls abans de la mitjanit

BARCELONA, 29 febr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha acordat amb els pagesos que "reorganitzarà" l'àrea de proveïment de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i estudiarà canviar el nom de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per recuperar els conceptes d'agricultura, ramaderia i pesca, si bé mantindrà l'esment a 'acció climàtica'.

El titular del departament, David Mascort, ha volgut "posar en valor l'esforç que han fet totes les organitzacions per arribar a acords per al bé del sector", en una roda de premsa a la Conselleria després de reunir-se aquest dijous amb representants dels pagesos.

Hi han participat integrants d'Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i de la plataforma Revolta Pagesa.

Les altres tres mesures que han acordat l'executiu català i el sector són ajuts "de mínims" d'uns 200 euros per hectàrea per als herbacis de regadiu, la participació de les quatre organitzacions en el ple monogràfic per la sequera que se celebrarà al Parlament la setmana vinent i dotar de caràcter permanent la taula d'aquest dijous.

SAMUEL REYES "CONTINUARÀ"

Mascort ha assegurat que "Samuel Reyes continuarà sent director de l'ACA" i ha assenyalat com l'objectiu de la reorganització que l'organisme estigui --textualment-- més a prop del sector agrícola.

Revolta Pagesa exigia la dimissió de Reyes i del cap de l'àrea de proveïment, Jordi Molist, sobre la qual cosa el conseller ha advertit: "No cessarem els dos ni cessarem un o l'altre. El que farem és reorganitzar l'àrea, i veurem si la direcció és la mateixa o no".

Ha defensat que és una branca organitzativa que "fa molt bé la seva feina" i ha obert la porta a que els canvis incloguin dotar-la de més efectius o designar càrrecs que donin resposta a les necessitats d'un sector específic.

CINC MESURES

Mascort i els representants dels pagesos han acordat cinc mesures que les organitzacions sotmetran a votació aquest dijous a la tarda entre els concentrats en les protestes que hi ha a Catalunya des de dimarts: si les avalen, tenen previst aixecar els talls abans de la mitjanit.

Respecte al canvi de nom, el conseller ha valorat que Plataforma Pagesa "ha fet d'aquesta reivindicació la seva bandera" i ha convingut que el sector es va oposar al canvi de denominació des del primer moment.

Quant al ple monogràfic, ha defensat que és "bo" que les quatre organitzacions puguin intervenir al Parlament i així ho sol·licitarà l'executiu català a la cambra, i ha detallat que Plataforma Pagesa plantejarà ampliar la representació agrícola en la direcció de l'ACA.