Acció i Business France reuneixen 100 empresaris catalans i francesos coincidint amb el Tour

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
Acció i Business France han organitzat aquest divendres una trobada empresarial en la qual han participat un centenar d'empresaris catalans i francesos, coincidint amb la Gran Départ del Tour de France a Barcelona, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
La trobada ha servit per intercanviar experiències i oportunitats de negoci entre companyies que tenen presència o interessos en l'altre mercat.
Durant la jornada s'han presentat els últims projectes estratègics d'inversió francesa, a més d'oportunitats d'inversió a França.
La Generalitat ha recordat que les relacions comercials entre Catalunya i França "són tradicionalment intenses", i que França és el principal mercat per a les exportacions catalanes, amb 15.857 milions d'euros el 2025.
A més a més, França és el segon país amb més filials a Catalunya, amb 1.369, el 14% del total, i ha acumulat l'11% del volum total d'inversió estrangera a Catalunya entre 2021 i 2025.