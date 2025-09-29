Acave manté "bones perspectives" de cara al tancament de la temporada turística 2025

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Les agències de viatges que han participat en el 25è Fòrum Acave han explicat que mantenen les "bones perspectives" de cara al tancament de la temporada turística 2025, informa l'entitat en un comunicat aquest dilluns.
Més de 250 professionals del sector han participat en la trobada i han assenyalat que les reserves han crescut entre un 5% i un 15% interanual, i que "les previsions per a la tardor també auguren un augment similar".
El president d'Acave, Jordi Martí, ha explicat que "el sector de les agències de viatges no deixa de demostrar any rere any la seva estabilitat i resiliència".
Segons els participants, el balanç de l'estiu és "molt positiu", amb un augment superior al 10% interanual respecte al 52% de les agències i per sobre del 15% respecte al 13% de les agències.
De cara a la tardor, el 65% de les agències enquestades preveu créixer entre el 5% i el 15% en relació amb un any enrere, mentre que un 18% preveu repetir resultats.