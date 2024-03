Acaba sense acord la reunió entre Aragonès i Albiach (Comuns) per desencallar els pressupostos

La trobada s'ha celebrat a la Generalitat i ha durat 45 minuts

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

La reunió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, d'aquest dimarts a la tarda per negociar sobre els pressupostos de la Generalitat 2024 ha acabat sense acord, expliquen fonts dels Comuns.

La reunió, que s'ha celebrat al Palau de la Generalitat, ha començat cap a les 16.30 hores i ha durat uns 45 minuts, i fonts coneixedores indiquen que no s'ha desencallat la negociació després de la trobada entre tots dos dirigents.

Els Comuns mantenen que la negociació continua oberta fins al moment de la votació dels comptes en la sessió plenària a la cambra catalana, que començarà dimecres a les 9 hores, en què s'abordaran les esmenes a la totalitat que han presentat els d'Albiach, Junts, CUP, Vox, Cs i PP.

SENSE MAJORIA PER ALS COMPTES

Així, el ple del Parlament començarà amb els socialistes com l'únic suport a la proposta de comptes de l'executiu d'Aragonès, amb un total de 66 vots a favor dels 68 necessaris per obtenir majoria, si res no canvia en les pròximes hores.

Aquesta trobada ha estat la tercera entre el Govern i els Comuns aquest dimarts, que no ha servit per tancar un acord entre les dues parts, ja que el complex turístic del Hard Rock és el principal desacord entre el Govern i els Comuns.

Els Comuns conserven la línia vermella d'exigir que el Govern descarti el pla director urbanístic (PDU) del projecte del Hard Rock, mentre que els de Pere Aragonès asseguren que no ho poden fer perquè es tracta d'un tràmit tècnic.